Strefa czystego transportu w Warszawie. Radni nie zajmą się projektem podczas najbliższej sesji

Władze miasta nie chowają projektu, po prostu dotarł on do biura Rady już po przyjęciu porządku obrad przez konwent. Musiałby on zostać złożony z tak zwanej ręki. Dziś przed sesją spotykamy się na posiedzeniu klubu i będziemy o tym decydować, jednak szansę na to, że zostanie poddany pod obrady jeszcze w listopadzie, są raczej iluzoryczne - mówi w rozmowie z naszym portalem radny KO.