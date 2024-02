Strzały na warszawskim Targówku. Ranny 33-latek trafił do szpitala. Sprawca ukrywał na działce sporo broni. Grozi mu 20 lat więzienia Redakcja Warszawa

Policja zatrzymała 53-latka, który na terenie Lasku Bródnowskiego w Warszawie postrzelił innego mężczyznę. Ranny z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Okazało się, że miał 2 promile alkoholu we krwi. Był również w posiadaniu amfetaminy. Sprawca w jednym z domków na terenie ogrodów działkowych ukrywał sporą ilość broni. Decyzją sądu trafił do aresztu. Wkrótce odpowie za usiłowanie ciężkiego uszkodzenia ciała i nielegalne posiadanie amunicji. Grozi mu do 20 lat więzienia.