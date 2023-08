Święto Wojska Polskiego w Warszawie. Defilada i inne uroczystości wymuszą zmiany w ruchu. Jakie utrudnienia czekają 15 sierpnia?

Defilada na Wisłostradzie. Zamknięte ulice

Zmiany w ruchu obowiązywać będą już od poniedziałku, 14 sierpnia, od godziny 20:00 do wtorku, 15 sierpnia, do godziny 18:00 . W tym czasie całkowicie zamknięte dla ruchu (w obu kierunkach) będą ulice:

Ponadto od godziny 20:00 do 15 sierpnia do godziny 18:00 wyłączone z ruchu będą ulice Mostowa i Boleść od ulicy Freta do Wisłostrady oraz ulica Bugaj.

Objazdy będą prowadzone ulicami Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Na lewym brzegu Wisły kierowcy jadący od strony Łomianek będą kierowani do ulicy Marymonckiej. Dalej mogą pojechać ulicami: Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.