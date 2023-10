Tajemnicza rzeźba na dachu Hotelu Marriott w Warszawie. Dlaczego się tam znalazła?

Rzeźba na dachu Hotelu Marriott w Warszawie

Wystawa „let’s watch”

Będzie to pierwsza publiczna odsłona projektu artystki pod tytułem „Let's watch humans die..." z 2020 roku. Projekt był serią fotografii, przedstawiających te same zwierzęta w roli obserwatorów katastrof stworzonych przez współczesne, konsumpcyjne społeczeństwo w różnych miejscach w całej Polsce. Rzeźby były również prezentowane w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku jako „wystawa, której nikt nie zobaczy" w trakcie trwania pandemii.

- Tytuł wystawy brzmi jak zaproszenie do oglądania rzeźb, ale to one obserwują i oceniają. Odwrócenie ról to jeden ze środków artystycznych stosowanych przez Idę Karkoszkę do ożywienia odczuwania i myślenia w świecie cierpiącym na kryzys empatii i wyobraźni - mówi Paweł Brylski, kurator wystawy.

Ida Karkoszka (1985) jest absolwentką Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Napędem jej twórczości jest niezgoda wobec bezdusznej, zinstytucjonalizowanej przemocy. Artystka staje w obronie słabszych i krzywdzonych, jest szczególnie wrażliwa na los zwierząt. Angażowała się w kampanie walczące z futrzarstwem. Charakterystyczne dla jej twórczości są realistyczne sylwetki zwierząt, które angażuje do zmieniania świata. Chętnie opuszcza wnętrza galeryjne, żeby nadać rzeźbom społeczny rezonans. Sprzeciwiając się wykorzystywaniu zwierząt w turystyce, własnoręcznie wciągnęła rzeźbę padłego konia na szlak do Morskiego Oka.