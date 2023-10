Tak mógł wyglądać odbudowany Pałac Saski w Warszawie. Ten projekt zdobył drugie miejsce

Część wystawowo - kulturalną zajmuje południowe skrzydło Pałacu Saskiego. Poprzez szklaną podłogę na części parteru dodatkowo wyeksponowano relikty fundamentów zabudowy wpisane do rejestru zabytków. W wewnętrznym patio dziedzińca zaprojektowano zawieszoną w tej przestrzeni powyżej parteru salę wielofunkcyjną na ok. 300 osób. Można tu organizować wykłady, konferencje, kameralne koncerty i uroczystości.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie ulokowano w odbudowywanych kamienicach od ul Królewskiej. Na parterach kamienic w pierzei ul. Królewskiej usytuowano lokale komercyjne wraz kompleksem restauracyjno-kawiarnianym, z witrynami od ulicy, odtwarzając dawny charakter usługowo-handlowy w pierzejach tych kamienic.

- Kiedy w 2018 roku Prezydent na spotkaniu z przedstawicielem reprezentującymi instytucje państwowe i samorządowe, stowarzyszenia i twórców kultury, zaproszonymi do Komitetu Obchodów 100-lecia Niepodległej ogłaszał odbudowę Pałacu Saskiego w formie sprzed wojny, jako ówczesny Prezes SARP zgłosiłem, że jeśli odbudowa ma mieć miejsce, to idea odbudowy winna być poprzedzona konkursem architektonicznym, w wyniku którego wyłoni się kształt i forma obiektów, niekoniecznie jako „odbudowa zabytku”. Długa była droga do konkursu z licznymi zawirowaniami, ale pomysł „zaprojektuj i wybuduj” na szczęście nie został wdrożony. Ogłoszono konkurs z SARP jako partnerem, szkoda, że w warunkach konkursowych narzucono dokładne odtworzenie formy, materiału i zewnętrznego kształtu z okresu z 1939 r. - mówi Mariusz Ścisło, architekt, Prezes FS&P Arcus.