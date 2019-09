Targi Transportu i Logistyki, Warszawa 2019. Wydarzenie biznesowe dla osób związanych z transportem, spedycją i logistyką

Warsaw Industry Week 2019. Najszybciej rozwijające się Targi Przemysłowe w Polsce już niedługo w stolicy. Strefy, wejściówki, kiedy i gdzie

Warsaw Industry Week 2019. Targi to przede wszystkim impreza o charakterze kontraktacyjnym, skierowana do przedstawicieli biznesu. Podczas targów prezentują się wszystkie gałęzie branży przemysłowej: maszyny i narzędzia do obróbki metalu, drewna, przetwórstwa tworzyw sztucznych, ...