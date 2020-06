Targówek Fabryczny chce być częścią Pragi. Czy dojdzie do secesji?

Utrata dla Targówka

Targówek Fabryczny, osiedle będące częścią Targówka, chce przyłączyć się do Pragi Północ. Powód? Inwestycyjny zastój. Aktywista i mieszkaniec Targówka Fabrycznego uważa, że wszystkim żyłoby się lepiej pod zarządem Pragi Północ. Przynależność terytorialną miałby zmienić trzy osiedla: Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata. Nie byłoby to rozwiązanie zupełnie egzotyczne, ponieważ podobne zmiany terytorialne zachodziły już w przeszłości. Tym razem jednak, wspomniane osiedla stały by się enklawą wydzieloną w ramach Targówka. Sąsiadują bowiem z Pragą Północ tylko w niewielkim zakresie. Jednak to nie zniechęca mieszkańców.

Przenieść Wilno do Pragi

Rafał Suchocki, aktywista z osiedla Wilno wyszedł z pomysłem, by zmienić przynależność dzielnicową części Targówka. Do Pragi Północ miałoby zostać przyłączone m.in. osiedle Wilno, gdzie mieszka pomysłodawca.

Pozytywnie o zmianie wypowiada się stowarzyszenie Razem dla Targówka.