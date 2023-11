Tragedia na Mazowszu. Odnotowano pierwszy zgon z wychłodzenia w tym sezonie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało ważny apel Michał Mieszko Skorupka

Pierwsza ofiara mrozu w tym sezonie Policja

We wtorek 21 listopada doszło do pierwszego w tym sezonie zgonu z powodu wychłodzenia. Tragedia miała miejsce w Ciechanowie na Mazowszu. W związku ze zdarzeniem, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało do naszych rodaków o rozwagę podczas mroźnych dni.