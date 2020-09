Tygodniowy przegląd prasy (Warszawa, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Uwaga kierowcy! Na autostradzie A1 w kierunku Łodzi czekają na Was utrudnienia. Dziś rano (2.09) doszło tam do groźnego zdarzenia. Lamborghini stanęło w płomieniach. Auto jest doszczętnie zniszczone.

Rząd chce otworzyć gminom furtkę do zmniejszenia frakcji odpadów segregowanych, z pięciu do trzech. Zaproponowane zmiany mają obniżyć koszty funkcjonowania systemu, a tym samym być korzystne dla przeciętnego „Kowalskiego”. - To zawracanie kijem Wisły – komentują samorządowcy. - Nie po to uczyliśmy mieszkańców segregacji, by teraz wracać do dawnych przyzwyczajeń.

Deweloper zapowiedział inwestycję dla mieszkańców. Chce zbudować nowy most w Wilanowie. Okazuje się, że nie będzie to wielka przeprawa, a jedynie kładka samochodowa nad Potokiem Służewieckim. Ale pomysł trzeba pochwalić, szczególnie, że Miasteczko Wilanów zyska nowy wjazd.

Czas kwarantanny osób, które mogły zakazić się koronawirusem zostanie skrócony. Z kolei czas trwania izolacji chorych ma być powiązany ze stanem klinicznym pacjenta. Nowe przepisy zaczynają od dziś obowiązywać.