Ulewne deszcze przeszły nad Warszawą. Podtopienia we wszystkich dzielnicach, ulice niczym potoki i dziesiątki zgłoszeń

Tylko do godziny 13.00 służby ratownicze i techniczne przyjęły dziesiątki zgłoszeń. 30 dotyczyło zalanych jezdni i wiatrołomów, 45 zgłoszeń dotyczyło skutków opadów - głównie zalanych ulic, znaczna część zgłoszeń dotyczyła zalania trasy S8.

Ponad 100 pracowników Wodociągów Warszawskich zaangażowanych w usuwanie zalewisk i udrażnianie kanalizacji, wyjazdy kilkudziesięciu wozów w teren na ponad 80 interwencji. Do tego prewencyjna kontrola ponad 20 newralgicznych punktów w mieście, gdzie dotąd dochodziło do podtopień. To bilans naszej dotychczasowej pracy w związku ze skutkami dzisiejszej potężnej ulewy. Działamy dalej - informowały Wodociągi Warszawskie.