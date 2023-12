Urzędomat z Poznania zainspirował warszawiaków. Czy w stolicy powstanie innowacyjne urządzenie?

Kilkanaście dni temu całą Polskę obiegł news, że w naszym kraju działa pierwszy Urzędomat. Szczęśliwcami okazali się być mieszkańcy Poznania, którzy nie muszą już czekać w długich kolejkach, by odebrać zamówione w urzędach dokumenty. Teraz pojawił się płomyk nadziei dla warszawiaków, bowiem jeden z mieszkańców Bielan proponuje wprowadzić identyczne rozwiązanie w stolicy.

Urzędomaty sposobem na rozładowanie kolejek?

,,Zamiast stać w kolejce – odbierz dokumenty w Urzędomacie" - pisze mieszkaniec Bielan w swoim projekcie do Budżetu Obywatelskiego 2025. I proponuje, że maszyna mogłaby stanąć przy urzędzie dzielnicy Bielany. Pod koniec listopada br., podobne urządzenie stanęło w Poznaniu, przy Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych. Działa tak samo jak popularne automaty do odbierania przesyłek. W momencie składania podania mieszkańcy mogą wybrać, czy chcą odebrać dowód rejestracyjny sami w urzędzie, czy też skorzystać z Urzędomatu. "Klient podczas składania wniosku ma możliwość wyboru, czy chce odebrać dowód rejestracyjny w okienku, czy z Urzędomatu. Ta druga forma ma tę przewagę, że odbioru można dokonać poza godzinami pracy wydziału i nie trzeba umawiać się na wizytę, a Urzędomat działa 24h na dobę, 7 dni w tygodniu" – wskazał magistrat.

Kiedy gotowy dokument dotrze do urzędu, pracownicy włożą go do Urzędomatu, a mieszkaniec na podany numer telefonu otrzyma SMS z kodem PIN do otwarcia skrytki. Dowód będzie oczekiwał na odbiór 48 godzin.

Kiedy Warszawa?

Mieszkańcy Poznania pozytywnie ocenili Urzędomat, do tego stopnia, że pozazdrościli im warszawiacy. W zgłoszeniach do Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok pojawił się pomysł na postawienie identycznego Urzędomatu w stolicy. Autor projektu oszacował wartość realizacji na 100 tys. zł. Jeżeli pomysł zostanie oceniony pozytywnie, od 15 czerwca 2024 roku mieszkańcy będą mogli oddawać swoje głosy właśnie na ten projekt. Wyniki BO 2025 poznamy w lipcu przyszłego roku.

Budżet Obywatelski 2025

Od 1 grudnia można zgłaszać projekty do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczono rekordową kwotę – 105 782 530 zł. Etap składania projektów potrwa do 25 stycznia 2024 r.

Dzięki pomysłom, zgłaszanym przez mieszkańców Miasto zrealizowało blisko 4,5 tysiąca projektów. W minionych edycjach wybierano głównie propozycje edukacyjne i sportowe (warsztaty, wykłady, zajęcia ruchowe) oraz architektoniczne czyli miejsca aktywności dla dorosłych i dzieci, modernizację boisk i skwerów. W ostatnich latach przeważały inicjatywy „zielone”, tj. rozbetonowania i nasadzenia. Poniżej przedstawiamy harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2025: Ocenianie: od 26 stycznia do 31 maja 2024

Głosowanie: od 15 czerwca do 30 czerwca 2024

Wyniki: od 1 lipca do 16 lipca 2024

Realizacje: 2025 rok

