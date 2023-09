Utrudnienia na S8 pod Warszawą. Na węźle Radzymin Płd. rozpoczęto wymianę dylatacji. Do dyspozycji kierowców będą tylko dwa pasy ruchu Michał Mieszko Skorupka

Na drodze ekspresowej S8 na węźle Radzymin Płd. w kierunku Białegostoku, dojdzie do wymiany dylatacji. W związku z pracami, na kierowców czekać będą spore utrudnienia. Do dyspozycji będą tam wyłącznie dwa pasy ruchu. Roboty podzielono na dwa etapy. Pierwszy rozpoczął się w poniedziałek 11 września i potrwa do piątku 15 września. Drugi wystartuje 18 września i zakończy się 22 września.