W Warszawie powstaną co najmniej cztery nowe ronda. Oto plany drogowców na 2024 rok

Był audyt, będą ronda

W ciągu kilku lat (2016-2020) kontrolerzy ZDM wykonywali w terenie pomiary i obliczenia, przyznawali oceny (w skali od zera do pięciu punktów), określali zagrożenia, a następnie wskazywali zalecenia. W ten sposób udało się przeprowadzić kompleksowy przegląd wszystkich przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Audytorzy pojawili się w każdej dzielnicy Warszawy. Powstałe w efekcie zalecenia drogowcy starają się jak najszybciej wdrażać w życie - tak, by poprawiać bezpieczeństwo na drogach - tłumaczą drogowcy.

I właśnie przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Augustówka i Zawodzie otrzymało najniższą notę w audycie Zarządu Dróg Miejskich. Jest tu wzmożony ruch pojazdów ciężarowych, dookoła brakuje chodników, więc nie ma bezpiecznego dojścia do zebry. Piesi poruszają się pasem przy jezdni, a do tego rosnąca obok zieleń ogranicza widoczność. To wszystko spowodowało, że głównym zaleceniem audytora stało się przebudowanie skrzyżowania na rondo.

ul. Augustówka i Zawodzie ZDM

Nieco wyższą notę – bo „jedynkę” – otrzymało w audycie przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Krasińskiego i Przasnyskiej. O budowę ronda w tym miejscu apelowali także mieszkańcy pobliskich osiedli. Niedaleko władze Żoliborza budują inne rondo. W połowie listopada zeszłego ruszyły prace na skrzyżowaniu ul. Rydygiera i Przasnyskiej. Przy okazji ta druga ulica przejdzie generalny remont (na odc. Duchnicka-Krasińskiego). Planowany termin zakończenia całej inwestycji to czerwiec.