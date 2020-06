Warszawa. Autobus spadł z mostu trasy S8. W środku byli pasażerowie. Jedna osoba nie żyje

Karetka na sygnale potrąciła rowerzystkę. Przerażające nagranie wypadku pojawiło się w sieci

Do wypadku doszło 5 czerwca na Wale Miedzeszyńskim. Jadąca na sygnale karetka wjechała w rowerzystkę przejeżdżającą przez przejście dla pieszych. 14-latka z obrażeniami została przewieziona do szpitala. Dwa dni po wypadku do sieci trafiło natomiast nagranie z tego zdarzenia. Szcz...