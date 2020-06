Warszawiacy uciekają przed wirusem do małych miast. Mieszkańcy są przerażeni ich zachowaniem

Pandemia koronawirusa cały czas trwa, ale powoli wracamy do normalnego życia. Jak wiadomo, przypadki zarażeń COVID-19 pojawiają się tylko w dużych miastach, ale także w miasteczkach i wsiach. Onet Warszawa opowiada w artykule o nietypowej sytuacji, która pojawiła się w miejscowości Dobre, leżącej 40 km od stolicy Polski. Zaalarmował o tym jeden z czytelników wspomnianego portalu.

- Otóż mieszkańcy Warszawy, mający rodzinę lub domki letniskowe pod miastem, uciekli tam przed wirusem, myśląc zapewne, że będzie to bezpieczniejsze. No i się zaczęło. W Warszawie pustki, a tu tłumy ludzi, w kolejce do sklepu trzeba stać nawet godzinę, na małych wiejskich drogach ruch jak na A2, przechadzające się całe rodziny, te bliższe i dalsze, ze swoimi znajomymi, wieczorne imprezy, grille (no bo coś trzeba robić) i szaleńcze wyścigi samochodowe znudzonych nastolatków - opowiada cytowany przez Onet czytelnik.