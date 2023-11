Warszawskie służby przejęły przesyłkę z Kazachstanu. W środku osiem chronionych motyli, w tym paź jamajski

W paczce odkryto osiem okazów motyli, które należą do rodziny paziowatych i podlegają ochronie CITES. Jeden z ujawnionych w przesyłce motyli to niezwykle rzadki paź jamajski Papilio homerus, który jest krytycznie zagrożonym gatunkiem występującym wyłącznie na Jamajce. Jest gatunkiem endemicznym i żyje tylko w dwóch miejscach na wyspie.

Niezwykłe okazy

Wśród przemycanych okazów znalazły się też trzy motyle, które należą do tzw. motyli ptasioskrzydłych z rodzaju Ornithoptera spp. Pazie ptasioskrzydłe swoją zwyczajową nazwę zawdzięczają wyjątkowo dużym skrzydłom, których rozpiętość może dochodzić nawet do 28 cm, a także charakterystycznemu lotowi, który upodabnia je do ptaków. Są również bardzo poszukiwane wśród kolekcjonerów. W przesyłce znaleziono 2 samce i 1 samicę gatunku występującego endemicznie na Wyspach Salomona.