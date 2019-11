Wawer, Wilanów, Wola. Zmiany w ruchu, utrudnienia w trzech dzielnicach

W Wawrze trwa również przebudowa ul. Wał Miedzeszyński, od ul. Trakt Lubelski do węzła z Południową Obwodnicą Warszawy. Droga na tym odcinku będzie miała dwie jezdnie. Ruch pomiędzy stacją paliw a ul. Nową odbywa się już nowo wybudowaną jezdnią.

We wtorek, 5 listopada, ok godz. 5.00 wyłączona z ruchu zostanie istniejąca jezdnia na odcinku od skrzyżowania z ul. Trakt Lubelski do stacji paliw. Ruch w obydwu kierunkach zostanie przełożony na w większości gotową jezdnię zachodnią. Ulica Przewodowa zachowa połączenie z ul. Wał Miedzeszyński. Takiego połączenia nadal nie będzie miała ul. Strzygłowska. Równocześnie zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Wał Miedzeszyński i Trakt Lubelski. W związku z przywróceniem ruchu okrężnego na rondzie wróci możliwość skrętu z ul. Wał Miedzeszyński w lewo w Trakt Lubelski.