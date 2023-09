Z Wisły wyłowiono ciało człowieka. Zwłoki znaleziono w pobliżu budowanej kładki pieszo-rowerowej. Trwa śledztwo policji Michał Mieszko Skorupka

We wtorek 5 września w pobliżu powstającej kładki pieszo-rowerowej w Warszawie, doszło do tragicznego odkrycia. Pracownicy budowy zauważyli w Wiśle dryfujące ciało człowieka. Na miejsce natychmiast wezwano służby. Policja nie ujawnia tożsamości osoby wyłowionej z rzeki. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.