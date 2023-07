Żebranie, granie na akordeonie i inne atrakcje. Pasażerowie skarżą się na przejazdy warszawskim metrem

- Jeżdżę metrem codziennie i od kilku tygodni non stop trafiam na osoby, które grają w wagonach na akordeonie. Chodzą po wagonie i zbierają pieniądze - skarży się jeden z naszych Czytelników. Twierdzi, że zjawisko przybrało ostatnio na sile. Inny dodaje, że nie wie jak zareagować, gdy widzi, że z taką osobą jest dziecko, które "żebrze". - Czy to nie podchodzi pod wykorzystywanie dzieci do nielegalnej pracy? Żebranie zresztą chyba też nie powinno tu mieć miejsca... zwłaszcza przez dzieci - słyszę.