Zmiana organizacji ruchu na ul. Woronicza. Trwa budowa przedłużenia do ul. Żwirki i Wigury

Do tej pory drogowcy wybudowali odcinek od ul. Wyględowskiej do ul. Etiudy Rewolucyjnej z dwoma skrzyżowaniami typu rondo. Na tym odcinku powstała ścieżka rowerowa, chodnik, a na jezdni warstwa ścieralna oraz wykonano oznakowanie poziome.

Trwają prace porządkowe. Od środy 9 października wprowadzona została czasowa organizacja ruchu umożliwiająca korzystanie z ronda w rejonie ul. Etiudy Rewolucyjne oraz ww. odcinka.

Z Mokotowa na Ochotę

Drogowcy rozpoczęli prace na ostatnim odcinku ul. Woronicza tj. od ul. Wyględowskiej do ul. Żwirki i Wigury. Planowany termin zakończenia robót, po zakończeniu których będzie możliwa przejezdność na całym odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Etiudy Rewolucyjnej, to grudzień br. Dotrzymanie terminu jest uzależnione od warunków atmosferycznych. Wartość inwestycji to 14,5 mln.