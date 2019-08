Zwierzęta to nie śmietnik. Aktywiści zwracają uwagę na problem resztek jedzenia na trawnikach

Prawda jest taka, że zepsute jedzenie jest śmieciem. A zwierzęta to nie śmietnik - czytamy w opisie kampanii

Na niefrasobliwość trawnikowych dokarmiaczy uwagę zwrócili aktywiści organizacji Miasto Jest Nasze. #ZwierzętaToNieŚmietnik to hasło przewodnie kampanii, której celem jest szerzenie świadomości o tragicznych skutkach niewłaściwego dokarmiania zwierząt.

Problem resztek jedzenia porozrzucanych na warszawskich trawnikach z pewnością zaobserwował niemal każdy mieszkaniec stolicy. Szczególnie wrażliwi na to zjawisko są właściciele psów, którzy na każdym spacerze muszą zachować wzmożoną czujność i ostrożność, by ich pupil nie skusił się na kawał nieświeżego mięsa, kości czy innych elementów odpadów kuchennych. Bo fantazja "rozrzucaczy" jest naprawdę bogata i niejednokrotnie na trawniku ląduje menu z całego tygodnia - od spleśniałego pieczywa po dania, które trudno nawet zidentyfikować.

Wspomniane czworonogi domowe mogą liczyć na pomoc swoich opiekunów. Jeśli podczas spaceru pies pochłonie nieświeże resztki, właściciel z pewnością zaobserwuje, że coś jest nie tak i umówi wizytę u weterynarza. Aktywiści wskazują, że takiego komfortu nie mają wolno żyjące koty, lisy, jeże czy ptaki.

Zatrucie pokarmowe oznacza dla nich olbrzymie cierpienie, często śmierć. Wiemy, że osoby, które zostawiają resztki jedzenia, nie są tego świadome. Dlatego uważamy, że trzeba o tym mówić głośno. Nie chcemy nikogo obrażać. Chcemy edukować - tłumaczy Bartek Kozłowski z Miasto Jest Nasze.

Jak dołączyć do akcji?

W ramach kampanii aktywiści zaprojektowali gotowe do wydrukowania plakaty z wizerunkami różnych gatunków zwierząt. I tak oto m.in. gołąb, kot czy jeż tłumaczą warszawiakom, że trawnikowy foodsharing to nienajlepszy pomysł. - Żywię się owadami, ślimakami i dżdżownicami. Nie dokarmiaj mnie jedzeniem dla ludzi - czytamy na szablonie z wizerunkiem jeża. Każdy z plakatów ozdabia inna informacja, przypisana personalnie do danego gatunku zwierzęcia.