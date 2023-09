3 miliardy dla Warszawy rozłożone do 2030 roku. W tym roku 5 milionów złotych. Jakie inwestycje pierwsze dostaną dofinansowanie? Kamil Jabłczyński

Szymon Starnawski

Warszawa ma otrzymać łącznie 3 miliardy wsparcia z budżetu centralnego. Wiemy już, że środki mają trafić do stolicy do roku 2030. Okazuje się, że w tym roku będzie to 5 milionów złotych. Znamy dokładny podział kwot na poszczególne lata, a także znamy pierwsze decyzje ratusza, na co chciałby przeznaczyć otrzymane od rządu wsparcie.