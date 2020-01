Aleje Jerozolimskie w tunelu? Radny chce połączyć interesy kilku grup

Kolejny głos w sprawie przebudowy centrum Warszawy. Tym razem radny Piotr Żbikowski zaproponował, by pogodzić kierowców - oczekujących przejazdu dla samochodów w kierunku Pragi - z aktywistami, chcącymi stworzenia tam reprezentacyjnej miejskiej alei.

Żbikowski zaproponował, by Aleje Jerozolimskie, od ulicy Pankiewicza (na wysokości PKP Warszawa Śródmieście), aż do Muzeum Narodowego schować w tunelu. - Dzięki temu rozwiązaniu upłynniony zostałby ruch między Rondem Dmowskiego a Rondem de Gaulle'a, a pas drogowy na powierzchni zostałby udostępniony w pierwszej kolejności pieszym, rowerzystom, dostawcom i mieszkańcom okolicznych budynków - pisze radny w liście do prezydenta Trzaskowskiego.

Poza tym, według pomysłu radnego, na górze znalazłyby się tory tramwajowe oraz sporo zieleni i mała architektura. Słowem, park linearny zamiast ruchliwej alei.

Co na to ratusz? Robert Soszyński, wiceprezydent ds. transportu, odpowiada radnemu, że koncepcja przebudowy Alej Jerozolimskich zostanie wybrana w czasie modernizacji przez PKP pobliskiego tunelu linii średnicowej. Później studzi zapał Żbikowskiego.