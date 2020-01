Apartamenty na wynajem. Wysoki standard mieszkań w systemie hotelowym

Standard wyposażenia apartamentów

Dlaczego warto zdecydować się na wynajem długoterminowy mieszkań? Pierwszą główną ich zaletą jest wysoki standard. Mieszkania przeznaczone do najmu długoterminowego są znacznie większe od tradycyjnych pokoi hotelowych. Znaleźć można tam zarówno przestrzeń dzienną, która znakomicie sprawdzać będzie się tak do pracy, jak i relaksu przed telewizorem. W pełni wyposażona kuchnia pozwala na przygotowanie kompletnych posiłków, co pozwala na znaczące ograniczenie wydatków na obiady w restauracjach, które w przypadku największych polskich miast nie należą do najtańszych. Apartamenty w Warszawie zawierają również wygodną sypialnię oraz łazienkę. Nierzadko wyposażone są one także w dodatkowy pokój dla dzieci czy dostawiane łóżeczko, co czyni z nich idealne rozwiązanie na wyjazd wakacyjny w gronie rodzinnym. Wiele apartamentów posiada także balkon czy taras, na którym można zrelaksować się pijąc poranną kawę i podziwiając panoramę miasta.

Wszystkie te wymogi spełniają Apartamenty Varsovia w Warszawie. Apartamenty przeznaczone na wynajem długoterminowy przybierają formę w pełni komfortowych mieszkań, które są zarówno funkcjonalne, jak i cieszą oko. Do wyboru są tutaj apartamenty typu Standard, Superior, Junior Suite, Executive Suite, Standard (corpo) oraz Superior (corpo).

Lokalizacja w największych miastach w Polsce

Tym, co charakteryzuje apartamenty na wynajem krótkoterminowy jest również ich znakomita lokalizacja. Przykładowo, Apartamenty Varsovia zlokalizowane są między innymi przy Alejach Jerozolimskich. To znakomite rozwiązanie zarówno dla osób, które chcą zwiedzić stolicę, jak i tych, które przyjechały tu w celach biznesowych. Z łatwością dostać można się stąd do ścisłego centrum miasta i najważniejszych atrakcji Warszawy. Do zalet tej lokalizacji zaliczyć można również bliskość dworca kolejowego, lotniska oraz głównych arterii komunikacyjnych miasta. Godne polecenia są również apartamenty w Warszawie na wynajem długoterminowy znajdujące się przy ulicy Kasprzaka, w warszawskiej dzielnicy Wola. Są one doskonale skomunikowane z centrum miasta.

Pokoje dostosowane do wymagań gości

Bogaty wybór apartamentów na wynajem długoterminowy sprawia, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Przykładowo, apartamenty typu Standard mają metraż od 21 do 30 metrów kwadratowych i są w stanie pomieścić 2 osoby. To idealne rozwiązanie dla klientów biznesowych czy par. Znajdujące się tam łóżko typu king size o wymiarach 160x200 centymetrów jest chowane w szafie ściennej, co pozwala na pełne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Apartament wyposażony jest w pełni wyposażony aneks kuchenny oraz łazienkę z wanną i prysznicem. Klienci naszych apartamentu bezpłatnie korzystać mogą ze środków czystości, jak żel pod prysznic czy kostki do zmywarki. Oferujemy im również bezpłatne Wi-Fi. Kolejna propozycja na wynajem długoterminowy apartamentów to mieszkania typu Junior Suite o metrażu od 38 do 45 metrów kwadratowych. Składają się one z 2 komfortowych pokoju, które pełnią funkcję salonu oraz sypialni. W strefie dziennej znajduje się wygodna sofa wyposażona w funkcję spania. Przestrzeń jadalną w aneksie kuchennym z powodzeniem wykorzystać można jako miejsce do pracy. Apartamenty znajdujące się na 4 piętrze wyposażone są w tarasy, z których rozpościera się piękny widok na całą Warszawę.Z myślą o najbardziej wymagających klientach przygotowaliśmy apartamenty na wynajem krótkoterminowy typu Executive Suite. Ich metraż waha się od 45 do 53 metrów kwadratowych. apartamenty posiadają wygodną część dzienną, rozbudowany aneks kuchenny oraz taras. Na uwagę zasługuje tutaj eleganckie wyposażenie oraz wysokiej jakości, gustowne meble znajdujące się w mieszkaniu. Do atutów apartamentu zaliczyć można również duże, panoramiczne okna oraz obecność udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Dla biznesu i rodzin z dziećmi

Z naszych usług najmu długoterminowego mieszkania korzystają między innymi przedstawiciele biznesu, którzy szukają niezależnego, w pełni komfortowego mieszkania w Warszawie, w dobrej lokalizacji. W budynkach znaleźć można przestrzenie stworzone z myślą o potrzebach klienta biznesowego, takie jak chociażby lobby z miejscem do pracy wyposażone w wysokiej klasy komputery z szybkim dostępem do Internetu.

Nasze apartamenty to również świetne rozwiązanie na urlop w rodzinnym gronie. Komfortowy układ, kompleksowe wyposażenie i znakomita lokalizacja to sprawdzony sposób na udany wypoczynek w stolicy Polski.

W Apartamentach Varsovia zatrzymać możesz się zarówno na weekend, jak i na kilka tygodni. Z chęcią przygotujemy ofertę dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.