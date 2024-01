Brak przejścia przy Dworcu Wileńskim. Kolejarze zaspawali kratę. „To skandal”

Kolejarze tłumaczą, że furtkę zamknięto ze względów bezpieczeństwa. Jak informuje Karol Jakubowski, rzecznik PKP PLK, przejście służyło do celów służbowych. To oznacza, że mieszkańcy już wcześniej nie powinni tamtędy przechodzić. Ze względu na notoryczne łamanie tego zakazu, kolejarze zdecydowali się zaspawać furtkę i zamknąć przejście.

Bariery komunikacyjne. Jak rozwiązać ten problem?

Linia wołomińska to nie jedyna bariera dzieląca prawobrzeżne dzielnice Warszawy. Z podobnym problemem mierzą się mieszkańcy Pragi-Południe. Tam kłopotem jest brak przejść przez linię średnicową. Ale to nie jedyny przykład. Ostatnio głośno dyskutowano na temat przejścia na Olszynce Grochowskiej.

Popularny skrót był nielegalny, a do tego niebezpieczny. Mimo to, na co dzień korzystały z niego setki mieszkańców. Dzięki inicjatywie społecznej, udało się nakłonić kolejarzy, by zbudowali tam pełnoprawne przejście. Zostanie otwarte w pierwszym kwartale 2024 roku.

- Zamiast likwidować przejście, kolejarze powinni poprawić jego dostępność, jak i stworzyć nowe, choćby na wysokości ul Otwockiej czy Rzeszotarskiej, gdzie codziennie wiele osób przekracza tory, by skrócić drogę. Da się to zrobić co pokazuje pozytywny przykład Olszynki Grochowskiej gdzie właśnie takie naziemne przejście powstaje – tłumaczy Krzysztof Michalski.