Prasówka z całego tygodnia 10.09.2023 w Warszawie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Warszawy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.09 a 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia na obu liniach metra. Zamknięta stacja Świętokrzyska ”?

Przegląd tygodnia: Warszawa, 10.09.2023. 3.09 - 9.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia na obu liniach metra. Zamknięta stacja Świętokrzyska Zamknięta została przesiadkowa stacja Metro Świętokrzyska. Pociągi linii M1 i M2 kursują w pętlach - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. 📢 Jesienne Targi Książki w Warszawie, 2023. Plac Defilad zapełnił się miłośnikami czytania Jesienne Targi Książki w Warszawie to jeden z największych w Polsce kiermaszów książek. Wydarzenia odbyło się na placu Defilad przy Pałacu Kultury i Nauki. Święto to przyciągnęło miłośników czytania w różnym wieku. Targi potrwają do niedzieli. Jakie perełki wydawnicze można tam znaleźć? 📢 Shell V-Power Day w Warszawie, czyli motoryzacyjne święto w stolicy. Na darmowym pokazie m.in. Bolid Formuły 1 Przy Stadionie Narodowym w Warszawie w sobotę odbyło się wydarzenie o nazwie Shell V-Power Day. Podczas imprezy można było zobaczyć m.in. m. bolida pokazowego F1 Scuderia Ferrari, wybrane modele BMW M czy rajdowego champion Hyundaia i20 N WRC Rally1. Pokaz wyjątkowych aut był darmowy.

Tygodniowa prasówka 10.09.2023: 3.09-9.09.2023 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 S7 Płońsk – Czosnów. Co zmieniło się na budowie? Kiedy przejedziemy „ekspresówką” nad morze? W listopadzie na pewnie nie pojedziemy S7 pod Warszawą. Na budowie jest jeszcze sporo do zrobienia. Wykonawca prosi o wydłużenie kontraktowego terminu prac - mówią nam przedstawiciele firmy Budimex.

📢 Imprezy w Warszawie 9 - 10 września. Najciekawsze wydarzenia na weekend. Co robić w stolicy? Kalendarz wypełniony niespodziankami Imprezy w Warszawie 9, 10 września. Co będzie się działo w weekend? Najbliższe dni obfitować będą w ciekawe wydarzenia. Jeśli planujecie spędzić najbliższy, wrześniowy weekend w Warszawie to czekają na was koncerty, wyprzedaże garażowe czy wystawy. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 9 do 10 września 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie. 📢 S7 z Warszawy nad morze. Kolejny odcinek trasy z wybranym wykonawcą. Jeden z najważniejszych fragmentów ekspresówki Wiemy już kto zrealizuje inwestycje, w ramach której obecna DK7 zostanie dostosowana do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Czosnów – Kiełpin. 536 mln zł wynosi najkorzystniejsza oferta w przetargu na zaprojektowanie oraz wykonanie prac. Po przebudowie ten odcinek stanie się elementem trasy S7, która od północy dotrze już prawie do samej granicy Warszawy.

📢 Szczepienie lisów na Mazowszu. Samoloty będą zrzucać szczepionki przeciw wściekliźnie. Jest alert RCB Od 9 września rozpocznie się jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. Szczepionka będzie nie tylko wykładana ręcznie, ale także zrzucana z samolotów. W związku z tym do mieszkańców Mazowsza zostało wysłane ostrzeżenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Szczegóły poniżej. 📢 Tramwaj na Rakowieckiej. W Warszawie powstanie nowa linia tramwajowa. Koszt inwestycji wyniesie 50 mln zł W Warszawie powstanie nowa linia tramwajowa. Tory będą przebiegały przez ulicę Rakowiecką, łącząc ul. Puławską z al. Niepodległości. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostanie m.in. oświetlenie uliczne a także infrastruktura podziemna.

📢 Budżet Warszawy 2024. Znamy inwestycje, które planuje miasto. Priorytetem metro Metro, metro i jeszcze raz metro. Poznaliśmy priorytety inwestycyjne miasta na 2024 rok. Ratusz przeznaczy ogromne środki na dokończenie M2, chce także powiększyć M1 i zacząć budowę M3. W dokumentach jest także wzmianka do M4, do której urzędnicy rozpoczynają przygotowania.

📢 Pod Warszawą budują największe takie centrum zakupowe. W planach 40 sklepów i wielka strefa restauracyjna Rozpoczęła się budowa inwestycji San Park Mysiadło, czyli największego obecnie realizowanego kompleksu handlowego na Mazowszu. Powstanie tam 40 sklepów, 1100 miejsc postojowych oraz przestrzeń gastronomiczna. Wiadomo, kiedy to miejsce zostanie oddane do użytku mieszkańców Mazowsza. 📢 Wypadek na S7 na Mazowszu. Ogromne utrudnienia na trasie Warszawa - Grójec. Zderzyły się ciężarówki Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy na S7, gdzie na odcinku Białobrzegi - Grójec doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych - informuje GDDKiA. Policja kieruje na objazd przez węzeł Józefów drogą lokalną wzdłuż S7 do węzła Skurów. Utrudniania potrwają do końca porannego szczytu komunikacyjnego. 📢 Awaria metra w Warszawie. Sześć stacji linii M1 wyłączonych z ruchu Warszawski Transport Publiczny poinformował o utrudnieniach w kursowaniu pociągów linii metra M1. Wszystko za sprawą awarii, do której doszło na ursynowskim odcinku. Wskutek problemów technicznych, sześć stacji zostało wyłączonych z użytku.

📢 Polska - Wyspy Owcze. Kibice zmierzają na Stadion PGE Narodowy. Wkrótce pierwszy gwizdek w meczu o niezwykle ważne trzy punkty Polska - Wyspy Owcze. Punktualnie o godzinie 20:45 rozpocznie się mecz, który dla podopiecznych Fernando Santosa będzie nie tylko szansą na trzy punkty, ale również idealną okazją do zmazania złego wrażenia po czerwcowej porażce z reprezentacją Mołdawii. Kibice naszej drużyny jak zwykle nie zawiedli i tłumnie przybyli na PGE Narodowy, by dopingować Roberta Lewandowskiego i spółkę w walce o awans do przyszłorocznych Mistrzostw Europy w Niemczech. Kliknij w zdjęcie i zobacz, jak wygląda atmosfera w okolicach stadionu na kilka chwil przed rozpoczęciem widowiska.

📢 3 miliardy złotych dla Warszawy. Na co rząd przeznaczy pieniądze? Metro, a także inwestycje drogowe. Rząd przeznaczy dla Warszawy 3,071 miliarda złotych. W sumie wsparcie przeznaczone zostanie - w ramach dotacji celowej - na pięć inwestycji. Najwięcej, bo aż półtorej miliarda złotych, pochłonie budowa trzeciej linii metra.

📢 Warszawa. Rowerzysta zaczepiał kobiety i "prezentował im treści pornograficzne". Został zatrzymany, grożą mu 3 lata więzienia Policjanci z Targówka zatrzymali rowerzystę, który na początku lipca zaczepiał młode kobiety i prezentował im treści pornograficzne. 54-latek usłyszał zarzut karny, grożą mu 3 lata więzienia. Mężczyzna otrzymał również policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania się z nimi. Szczegóły poniżej. 📢 Angel of Poland. Trzy kandydatki z Warszawy powalczą w finale prestiżowego konkursu piękności Wiktoria Kopańska, Marta Lesiv oraz Wiktoria Kochmanska to trzy warszawianki, które znalazły się na liście finalistek konkursu piękności "Angel of Poland". O zwycięstwo i zaszczytny tytuł "miss Anioła Polski" będą rywalizować z pozostałymi dwunastoma kandydatkami z całego kraju. O tym, czy któraś z mieszkanek stolicy zdobędzie główną nagrodę, przekonamy się już jesienią.

📢 To najlepsze lumpeksy w Warszawie. Można upolować w nich prawdziwe perełki. Ranking polecanych miejsc Top 10 lumpeksów w Warszawie. Starannie dobrane ubrania - dobrej jakości i znanych marek, miła obsługa, ciekawe dodatki, buty - a wszystko w dobrych cenach. Na podstawie opinii mieszkanek i mieszkańców Warszawy zamieszczonych w Mapach Googl wybraliśmy 10 najlepszych sklepów z odzieżą używaną w stolicy. Gdzie warto wybrać się na zakupy? Kliknij w zdjęcie, aby sprawdzić adresy.

📢 Za kilka dni spektakularny pokaz laserów i świateł w Warszawie. Wstęp na widowisko będzie darmowy Już w najbliższą sobotę, 9 września, na Bemowie odbędzie się niesamowite show. Pokaz kolorowych świateł, laserów i bemowskich symboli wypełni fasadę i teren bemowskiego ratusza. Widowisko przeznaczone jest dla wszystkich mieszkańców Warszawy, a udział w nim jest całkowicie darmowy. Szczegóły poniżej.

📢 W Warszawie pojawił się publiczny alkomat. Każdy może z niego korzystać. Sprawdzamy, jak działa innowacyjne urządzenie Tuż przy stacji metra Centrum Nauki Kopernik stanął... alkomat. Urządzenie stworzyła firma Promiler, która dostarcza swój sprzęt chociażby do policji i wojska. Jak słyszymy, wyprodukowanie takiego alkomatu wcale nie było proste. Jeśli okaże się sukcesem to po okresie pilotażu będzie ich więcej. To prawdopodobnie pierwszy na świecie alkomat plenerowy. Jaki jest cel akcji? Czy warszawiacy masowo będą sprawdzać poziom alkoholu we krwi? 📢 Mecz Polska - Wyspy Owcze. W czwartek PGE Narodowy wypełni się kibicami. Będą utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji W czwartek, 7 września, na PGE Narodowym reprezentacja Polski zmierzy się z Wyspami Owczymi w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy. Początek rywalizacji zaplanowano na godz. 20.45, ale już kilka godzin wcześniej wystąpią utrudnienia na drogach. Zostaną zamknięte ulice, a autobusy będą kursować zmienionymi trasami. Sprawdźcie szczegóły w artykule poniżej.

