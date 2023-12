Budowa autostrady A2 na wschód od Warszawy. Mamy nowe zdjęcia. Kiedy nowe odcinki będą gotowe?

Autostrada A2 Mińsk Mazowiecki - Siedlce

W przypadku pierwszego i trzeciego odcinka pierwotnie zakładano, że jesienią tego roku uda się zakończyć prace i oddać je do użytku kierowcom. Środkowy powinien być gotowy w następne wakacje. Czy tak się stanie? Obecnie zaawansowanie robót pokazuje, że będzie to trudne zadanie. Dla ostatniego odcinka (Siedlce Zachód - Siedlce Południe) faktycznie zaawansowanie wynosi już 77%, ale dla pierwszego z nich (Kałuszyn - Groszki) już tylko 57,5%. Odcinek środkowy (Groszki - Siedlce Zachód) z terminem na przyszłoroczne wakacje obecnie jest gotowy w 28,6%.

Pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami (ok. 37,5 km do węzła Siedlce Południe) inwestycję podzielono na trzy odcinki:

Opóźnienia na budowie i z powodów formalnych

Ostatni odcinek Groszki - Siedlce Zachód (dawniej Gręzów) jest opóźniony względem pozostałych prac. Dlaczego? GDDKiA na końcowym etapie przetargu wykluczyła firmę Stecol, ale pochodząca z Chin spółka odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej. Ta przyznała rację firmie z Państwa Środka i drogowcy nie mieli wyjścia musieli podpisać umowę. Cały proces spowodował, że umowę podpisano niemal rok później, bo 28 stycznia 2021 r. Dla pozostałych odcinków umowy podpisano w marcu i kwietniu 2020 roku. W przypadku najbardziej zaawansowanego odcinka Siedlce Zachód - Siedlce Południe termin kontraktowy to ostatni kwartał obecnego roku. Wszystko wskazuje zatem, że terminu uda się dotrzymać. Jednak w przypadku drogi z Kałuszyna do Groszek termin kontraktowy już upłynął (5 września 2023), a postęp prac wskazuje, że może to potrwać jeszcze kilka miesięcy.