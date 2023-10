Ceny mieszkań w Warszawie znowu wzrosły. We wrześniu padły kolejne rekordy. Eksperci: "to już szaleństwo cenowe"

Ceny mieszkań galopują w zawrotnym tempie

Na rynku pierwotnym szaleństwo cenowe trwa. Nie dość, że deweloperzy podnoszą ceny mieszkań, to najtańsze szybko znikają z ich oferty. Te, które w niej zostają są więc coraz droższe - mówi Marek Wielgo, ekspert portali RynekPierwotny.pl i GetHome.pl.

Najbardziej stabilny rynek w Polsce

Z kolei oazą stabilności wśród największych metropolii okazała się w tym roku Łódź. I to zarówno pod względem wielkości oferty, jak średniej ceny mieszkań. We wrześniu utrzymała ona bowiem poziom z sierpnia. A co najważniejsze dla kupujących nowe mieszkania, właśnie w Łodzi podrożały w tym roku najmniej, bo "tylko" o 5 proc.