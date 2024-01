Co mieszkańcy sądzą o Warszawie? Ludzie zadowoleni z życia w stolicy i uważają je za bezpieczne miasto. Mamy nowy Barometr Warszawski

Co mieszkańcy Warszawy sądzą o stolicy, czyli Barometr Warszawski

Barometr warszawski istnieje od 2004 roku. To narzędzie służy do monitorowania opinii mieszkańców o najważniejszych obszarach życia w Warszawie. Wyniki co roku pokazują, jak warszawiacy postrzegają pracę samorządu, służb i czy są zadowoleni z usług i oferty miasta. Jak mówi Olaf Osica, dyrektor Biura Strategii i Analiz Urzędu m.st. Warszawy, żadne miasto w Polsce nie dokonuje tylu badań i pomiarów wśród swoich mieszkańców co Warszawa. Władze stolicy chcą w ten sposób dowiedzieć się jak najwięcej także o elementach, które wymagają zmian - tak było chociażby ze Stefą Czystego Transportu. W samym 2023 roku mieszkańcy byli badani 4 razy. Wyniki z poszczególnych miesięcy są do siebie zbliżone.

Co pokazał najnowszy barometr? - Największe zadowolenie obserwujemy z bezpieczeństwa w mieście i funkcjonowania komunikacji miejskiej, które też są najważniejszymi aspektami funkcjonowania miasta - czytamy w głównych wnioskach z badania. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w mieście to dla 98% mieszkańców to ważny temat. 22% ocenia, że w tej kwestii miasto radzi sobie bardzo dobrze, a 67% że raczej dobrze (we wszystkich pytaniach skala była pięciostopniowa). To daje 89% zadowolonych z tej kwestii mieszkańców. Na takim samym poziomie (w stosunku 31% - bardzo dobrze, 57% - raczej dobrze) jest ocena funkcjonowania komunikacji miejskiej w stolicy.

Co najlepiej oceniają mieszkańcy? Listopad 2023 UM Warszawa