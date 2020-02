Foksal 13/15. Najdroższe mieszkania w Warszawie. Kto kupuje apartamenty za miliony?

Do słynnej kamienicy Foksal 13/15 powróciło życie. Prywatny deweloper odświeżył budynek zaprojektowany w XIX wieku przez Artura Spitzbartha. Wróciła bogato zdobiona elewacja – usunięta w międzywojniu – a wnętrza zamieniono w luksusowe rezydencje z licznymi działami sztuki.

Za dwa apartamenty (w sumie 470 mkw.) anonimowy kupiec zapłacił aż 17 milionów złotych. To rekordowa cena w Warszawie. Następny dał 11 mln za cztery lokale. Ale to nie koniec. Na razie sprzedano 60 proc. z 55 luksusowych mieszkań. Kolejne również kosztować będą miliony. Kogo stać na takie mieszkanie? I dlaczego je kupuje?

– Na moją decyzję o nabyciu apartamentu wpłynęły trzy powody: historia kamienicy, staranność odtworzenia tego budynku i lokalizacja. Cena w stosunku do wartości miejsca jest moim zdaniem w pełni uzasadniona. Nowoczesnych apartamentowców można zbudować właściwie dowolną liczbę, a historycznych kamienic dostosowanych do życia w XXI wieku, zwłaszcza w Warszawie, jest niewiele. Z kolei lokalizacja daje możliwość dotarcia pieszo do wielu warszawskich atrakcji, a jednocześnie jest na tyle oddalona od głównych arterii komunikacyjnych, że zapewnia spokój – wyjaśnia Piotr Pytel, właściciel jednego z apartamentów przy Foksal 13/15.

– Inwestycja jest jedyna w swoim rodzaju, ma duszę i niepowtarzalny klimat. Będąc za granicą zawsze podziwiałam piękne kamienice, dziedzińce, klatki schodowe – i coraz bardziej się w nich zakochiwałam. Foksal w niczym nie ustępuje kamienicom, które można zobaczyć na Zachodzie. Wielką zaletą są wysokie wnętrza dodające pomieszczeniom przestronności. Oryginalne polichromie, bogate sztukaterie i 120-letnie parkiety robią ogromne wrażenie, zwłaszcza że zostały odrestaurowane z dbałością o każdy szczegół. Przepiękne klatki schodowe w połączeniu z szerokimi rzeźbionymi drzwiami wejściowymi do mieszkań dają wrażenie podróży w czasie, a jednocześnie budynki mają wiele nowoczesnych rozwiązań – mówi Beata, przyszła mieszkanka kamienic.