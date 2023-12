"Kawa z prądem" na terenie FSO Park. W planach stacja ładowania pojazdów i kawiarnia

Na terenie po fabryce samochodów FSO przy ul. Jagiellońskiej - działka należąca do dewelopera Okam - powstanie kawiarnia wraz ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych. Lokal będzie liczył ok. 93 mkw. powierzchni i usytuowany zostanie w prawej części Budynku Bramy Głównej FSO Park. Tuż obok kawiarni stworzona zostanie nowoczesna, wciąż jedna z nielicznych w stolicy, stacja do ładowania samochodów elektrycznych EV z 14 stanowiskami.

Powstanie stacji do ładowania aut elektrycznych to kolejny ekologiczny krok na terenie planowanej przez nas inwestycji FSO Park. (...) W okolicy brakowało miejsca do społecznej integracji dla tysięcy osób, które tu pracują, uczą się czy odwiedzają tę okolicę, stąd pomysł na stworzenie przestrzeni pod kawiarnię, w której będą mogli spotykać się nie tylko Ci, którzy będą chcieli podładować swoje auto, ale również Ci, którzy przy pysznej kawie będą chcieli spotkać się, porozmawiać, odbyć biznesowe spotkanie czy po prostu miło spędzić ze sobą czas - powiedziała Anna Watkowska, Członkini Zarządu OKAM City i Liderka Projektu FSO Park.

Oto przykładowa wizualizacja konceptu mat. pras.

Przedstawiona wyżej wizualizacja to nie jest finalny projekt, a jedynie proponowana koncepcja. Otwarcie konceptu pod roboczą nazwą "Kawa z prądem" planowane jest w 2024 roku.