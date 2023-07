Harcerze wyruszyli z Lotniska Chopina na Jamboree w Korei Południowej. Kolejne w 2027 w Polsce

Światowe Jamboree Skautowe to okazja do poznawania innych kultur, współpracy i nauki poprzez różnorodne warsztaty i aktywności terenowe. Co 4 lata skauci z całego świata w wieku 14-17 lat, przybywają na to wydarzenie, by zacieśnić międzynarodowe więzi i zdobywać umiejętności na całe życie. To wyjątkowe wydarzenie, bo jego uczestnikiem można zostać tylko raz w życiu.

W tym roku Jamboree odbędzie się od 1 do 12 sierpnia 2023 roku w SaeManGeum (Jeollabuk-do) w Korei Południowej. Motyw przewodni wydarzenia to „Draw your dream!”, czyli „Narysuj swoje marzenie!”. Hasło to wyraża pragnienie członków Ruchu Skautowego, aby 25. Światowe Jamboree Skautowe stało się miejscem do rozwoju marzeń skautów z całego świata. Dla ZHP tegoroczny zlot ma szczególne znaczenie. Za cztery lata, w 2027 roku, Polska będzie gościć kolejne Światowe Jamboree Skautowe w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej.