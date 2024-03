Jak przebiegają prace na budowie trasy S7 z Warszawy do Trójmiasta? Sprawdzamy postęp prac i przyglądamy się harmonogramom. Na rozpoczęcie budowy wciąż oczekuje jeden z odcinków. Obecnie kontrakty podpisane są na nieco ponad 43 kilometry trasy od Płońska do Kiełpina. W przygotowaniu pozostaje jednak wciąż odcinek, który doprowadzi trasę do samej stolicy.

S7 z Warszawy do Gdańska - jak przebiegają prace?

Trasa S7 na północ od Warszawy obecnie budowana jest od miejscowości Kiełpin do węzła Płońsk Południe (Siedlin). Całość została podzielona na cztery odcinki. Na ostatni z nich (Czosnów - Kiełpin) umowę podpisano w listopadzie ubiegłego roku. Tam nie toczą się jeszcze prace, a droga na tym fragmencie będzie gotowa w 2027 roku. Na wszystkich pozostałych odcinkach toczą się już jednak prace budowlane. O to ich zaawansowanie: Płońsk Południe (Siedlin) - Załuski - 27%,

Załuski - Modlin - 32,84%,

Modlin - Czosnów - 47%,

Czosnów - Kiełpin - prace budowlane jeszcze się nie rozpoczęły.

Kiedy pojedziemy nowymi odcinkami S7?

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Kierowcy mają obecnie do dyspozycji 275 km drogi ekspresowej od węzła Gdańsk Południe do Płońska. Z dalszych 57 km trasy do Warszawy w realizacji jest odcinek Płońsk – Czosnów (wkrótce będzie w budowie fragment od Płońska do Kiełpina). Kierowcy z 35 kilometrów (czyli do Czosnowa) będą mogli korzystać w 2025 roku - tak zakładają harmonogramy.

Wśród prac jest chociażby poszerzany most w Zakroczymiu. Na jednym odcinku trasy ruch zorganizowany jest w formie 2+1. Tak jak w tunelu drogowym, wyświetlona zielona strzałka nad pasem ruchu oznaczać będzie możliwość korzystania z niego. Czerwony krzyżyk to zakaz ruchu. Zmiana, w którą stronę aktualnie można jechać dwoma pasami, następuje co 12 godzin. Jednak w dni świąteczne i weekendy drogowcy starają się dopasować do szczytów komunikacyjnych, aby ograniczyć korki i zatory w tej okolicy. Na odcinku ze zmienioną organizacją ruchu obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h - jednak według obserwacji wielu kierowców mało kto dostosowuje się tam do tego ograniczenia.

Co z domknięciem trasy do Warszawy?

W przygotowaniu jest druga część trasy z Czosnowa do stolicy, czyli odcinek Kiełpin – Warszawa (13 km), do trasy Armii Krajowej. Warszawski oddział GDDKiA rozpisał przetarg na projektowanie odcinka, ale od 22 grudnia, kiedy to otwarto oferty w przetargu, nie rozstrzygnięto postępowania. Inwestor planuje przeznaczyć na projekt 29 milionów złotych. W wersji podstawowej dwie z ofert mieszczą się w budżecie, ale drogowcy nie podjęli jeszcze decyzji. W ramach inwestycji mają powstać dwa około kilometrowe tunele na terenie Bielan i Bemowa. Pozostaje też pytanie co z węzłem "Janickiego", który był istotny z punktu widzenia innych miejskich tras. Piszemy o tym więcej w tekście poniżej.

Warto jednak pamiętać, że projekt powstanie najwcześniej do 2026 roku. Następnie konieczny jest kolejny przetarg i budowa. To oznacza, że pełna trasa S7 może być gotowa dopiero w pobliżu 2030 roku.

