Jerzy Popiełuszko został zamordowany 39 lat temu. W jego mszach za ojczyznę na Żoliborzu uczestniczyły tłumy

Śmierć ks. Popiełuszki

Podróżując samochodem marki Volkswagen, został zatrzymany przez trzech członków Samodzielnej Grupy "D” Departamentu IV MSW, ubranych w mundury funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego MO. Do zdarzenia doszło na drodze do Torunia, niedaleko miejscowości Górsk.

W czwartek 19 października mija 39. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Tego dnia, w 1984 roku, "kapelan Solidarności" wracał do Warszawy z Bydgoszczy, gdzie został zaproszony przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy, by odprawić mszę św. na terenie tamtejszej parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników.

Zabójstwo i pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki

Zamknięty w bagażniku kapelan, podobnie jak jego kierowca, usiłował wydostać się z pojazdu. Porywacze monitorując sytuację, co jakiś czas zatrzymywali się i bili księdza aż do utraty przytomności. W końcu związali duchownego w taki sposób, by nie miał najmniejszych szans na ucieczkę, a każda podjęta próba wyprostowania nóg, mogła zakończyć się uduszeniem.