Krok od tragedii pod Warszawą. 15-latek ostrzelał wiatę przystankową. Chciał sprawdzić, jaką moc ma pistolet

Strzelał do wiaty przystankowej

Płońscy policjanci przyjęli zgłoszenie o uszkodzeniu wiaty przystankowej w Żukowie-Wawrzonkach (gm. Raciąż). Sprawca wybił w wiacie hartowaną szybę, powodując straty w wysokości blisko 1300 zł na szkodę gminy. Sprawą od razu zajęli się funkcjonariusze z raciąskiego komisariatu. Dzielnicowy, którego rejon służbowy obejmuje miejscowość Żukowo-Wawrzonki szybko ustalił osobę, mogącą dokonać uszkodzenia. Okazało się, że sprawcą jest 15-latek mieszkający w Płońsku.

- W czasie przesłuchania nastolatka w charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego przyznał się on do uszkodzenia wiaty. Wyjaśnił, że szyby wybił strzelając w nią z wiatrówki, którą pożyczył od swojej siostry. Jak twierdził, chciał tylko sprawdzić, jaką moc ma pistolet. Przyznał też, że nie było to jedyne miejsce, gdzie strzelał. Wkrótce sprawa 15-latka przekazana zostanie do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Płońsku. To sąd zadecyduje o wymiarze kary dla nastolatka - przekazała kom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Nie trudno sobie wyobrazić, że nieodpowiedzialne zachowanie sprawcy mogło doprowadzić do większego nieszczęścia niż straty w mieniu. Choć siła rażenia broni pneumatycznej jest mniejsza niż broni palnej, może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia osób, które przez przypadek znajdą się na linii strzału oddanego z wiatrówki gazowej.