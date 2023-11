Listopad w Warszawie: Przegląd prasy z października 2023 w Warszawie, najważniejsze informacje miesiąca

Imprezy w Warszawie 27 - 29 października. Co będzie się działo w weekend? Jeśli planujecie zostać w stolicy to czekają na was wystawy, koncerty, garażówki czy targi mody. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 27 do 29 października 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie.

Od piątku 20 października, kierowcy, piesi i rowerzyści mogą korzystać z wyremontowanego placu Trzech Krzyży. Przebudowa jednego z najbardziej reprezentatywnych miejsc w Warszawie trwała 14 miesięcy. Efekty prac nie przypadły do gustu wszystkim mieszkańcom stolicy. Zwracają oni uwagę m.in. na brak zieleni oraz źle dobrane kolory. Głos w sprawie metamorfozy placu zabrali też m.in. Jan Śpiewak oraz ks. Mirosław Jaworski, proboszcz znajdującej się tam parafii Św. Aleksandra. Znany aktywista podkreślił, że nowy wygląd nie odwzorowuje pierwotnych założeń, duchowny zaznaczył z kolei, że powstałe ścieżki rowerowe zwiększają ryzyko kolizji.