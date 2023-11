Lotnisko Warszawa Modlin ze sporym odszkodowaniem. Na co wyda ponad 20 mln zł?

Koniec sagi ciągnącej się od 2012 roku. Przypomnijmy, że wtedy – tuż po otwarciu lotniska – trzeba było zamknąć dwa odcinki pasa startowego portu Warszawa-Modlin. W związku z czym lotnisko praktycznie nie funkcjonowało przez okres dziewięciu miesięcy. Co więcej, to wtedy wycofała się linia WizzAir, która miała być drugim – obok Ryanaira – motorem napędowym Modlina.

Co dalej z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego? Spółka informuje, że złożyła dokumenty o decyzję lokalizacyjną. Następny krok to pozwolenie na budowę. Zgodnie z obietnicami start inwestycji…

Ekspertyzy specjalistów wykazały, że uszkodzenie drogi startowej wynikało ze złej mieszanki zastosowanej przez wykonawcę – firmę Erbud. Ta z kolei przekonywała, że problem leży po stronie zarządców lotniska. Racje były nie do pogodzenia, więc sprawa trafiła do sądu w 2014 roku. Po latach, tuż przed wydaniem ostatecznego werdyktu, doszło do ugody. Warto przypomnieć, że w maju sąd pierwszej instancji wydał już wyrok – 27 mln zł odszkodowania od wykonawcy dla lotniska.