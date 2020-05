Matury 2020 i inne egzaminy szkolne. Znamy terminy i szczegóły proceduralne

Minister edukacji Dariusz Piontowski przedstawił szczegółowe wytyczne dotyczące terminów i sposobu przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, w tym matur i egzaminu ósmoklasisty. Szef MEN wyjawił również, kiedy zdający mogą spodziewać się wyników egzaminów.

Czytaj też: Koronawirus. Restauracje i bary znów otwarte. W lokalach będą obowiązywać nowe zasady Minister edukacji przedstawił na konferencji prasowej harmonogram, według którego przeprowadzane będą egzaminy zewnętrzne. Zgodnie z nim egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. W tym roku nie będzie ustnych egzaminów maturalnych. Z kolei egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca, a egzamin zawodowy zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Ósmoklasiści, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w czerwcu, będą go pisać w drugim terminie, czyli w dniach 7-9 lipca. Dla maturzystów, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminów w czerwcu, dodatkową sesję zaplanowano od 8 do 14 lipca.

Wyniki matur dopiero w sierpniu i wrześniu - Wyniki tegorocznych matur mają być dostarczone do 11 sierpnia. Poprawki do egzaminu maturalnego będą odbywały się we wrześniu. Ci poprawiający swoje wyniki dostaną znacznie później, bo dopiero 30 września. Wyniki z egzaminów zawodowych pojawią się 31 sierpnia – wyjaśniał minister.

Dwie tury składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych Piontkowski podkreślił, że od 15 czerwca ósmoklasiści mogą składać wnioski do szkół średnich. - Ten etap będzie trwał do 10 lipca. W tym czasie szkoły, które wymagają dodatkowych egzaminów, mogą przeprowadzić takie testy między 23 czerwca a 7 lipca – tłumaczył.

Szef MEN dodał, że przewidziana jest również druga tura składania dokumentów, która zacznie się 31 lipca. - Najpóźniej 12 sierpnia podane zostaną listy osób zakwalifikowanych i tych, którym się nie udało. Zostaną one opublikowane na drzwiach szkół i stronach internetowych - tłumaczył.

Dodał, że po ujawnieniu wyników, uczniowie muszą dostarczy odpowiednie dokumenty do szkół do których aplikują w terminie 7 dni. - Po 19 sierpnia zostaną podane ostateczne wyniki. Później będzie czas na odwołania i ich rozpatrywanie (…) Dyrektorzy mają prawo zdecydować o tym, którzy uczniowie będą mogli zająć miejsca wolne – zaznaczył minister.

Luzowanie obostrzeń i kolonie Dariusz Piontkowski mówił również, ze szkoły znajdują się obecnie na etapie wstępnego luzowania obostrzeń i od 25 maja mogą ruszyć zajęcia opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3.

Wprowadzona zostanie również możliwość konsultacji z maturzystami i uczniami klas ósmych. - Wiemy, że mogą potrzebować takiego bezpośredniego kontaktu. Od 1 czerwca te konsultacje będą mogły objąć wszystkich uczniów – stwierdził minister. Szef MEN wyjaśniał również sytuację związaną z wakacyjnymi wyjazdami. - Trwają ostatnie konsultacje dotyczące wytycznych ws. wypoczynku dla dzieci. Wydaje się, że kolonie i obozy będą mogły się odbyć, ale przy obostrzeniach - zapowiedział minister. Nowa rzeczywistość egzaminacyjna MEN w połowie maja ogłosił wytyczne mające umożliwić sprawny i bezpieczny przebieg egzaminów zostały przygotowane wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Wśród najważniejszych zapisów wymienić należy przede wszystkim obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, aż do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

Podczas egzaminów w szkole przebywać mogą jedynie zdający (bez rodziców, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, na przykład w poruszaniu się), pracownicy oświaty oraz służb medycznych.

Inny zapis mówi o konieczności korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, czy kalkulatora. Zdający nie powinni także wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

Co dalej z radiową "Trójką"?