Szkoła Podstawowa zamiast siedziby Straży Miejskiej. Zmiany na warszawskim Grochowie. W wakacje remont za 3 miliony złotych Michał Mieszko Skorupka

W budynku przy ulicy Kobielskiej 5 w Warszawie dojdzie do sporych zmian. Do końca czerwca wyprowadzą się z niego strażnicy miejscy, po czym dojdzie do remontu. Po modernizacji, której koszt wyniesie około 3 miliony złotych, tamtejsze wnętrza wypełnią się nauczycielami i uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 215. Co ciekawe, obiekt w swojej przeszłości pełnił już funkcję oświatową - i to przez czterdzieści cztery lata.