McDonald's utworzył kierunek studiów na warszawskiej uczelni. "Chcemy wesprzeć pracowników w zdobyciu wyższego wykształcenia"

Strajk nauczycieli w Warszawie. Znamy datę rozpoczęcia wielkiego strajku. Rodzice muszą organizować dzieciom opiekę

Strajk nauczycieli będzie trwał od 8 kwietnia. Rozpoczęcie strajku zbliżone jest do egzaminów gimnazjalnych, zaczynających się 10 kwietnia. Do protestu przyłączą się także pracownicy przedszkoli. To oznacza, że rodzice będą musieli na ten czas zorganizować opiekę. Szczegóły poniż...