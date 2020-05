Metro Młynów. Ogrodzona i schowana winda. Niedostępna dla pasażerów. Budowlany absurd?

W kwietniu na Woli otwarto trzy nowe stacje kolei podziemnej. Przy Metrze Młynów powstał absurd budowlany. Między jezdniami ulicy Górczewskiej zbudowano windę do której nie można wsiąść. Teren na około jest wygrodzony, nie ma też przejścia, ani innej drogi, by dostać się do drzwi windy. Co więcej, zbudowano nawet kilka metrów chodnika, który urywa się wraz z ogrodzeniem. Z nim urządzono zieleń i zasadzono drzewa. Jak na złość ustawiono też słup.