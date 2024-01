Nowe wieżowce w Śródmieściu. Najwyższy będzie miał 160 metrów? Uchwalono plany zagospodarowania

W czwartek na sesji Rady Warszawy uchwalono trzy plany zagospodarowania przestrzennego. - To są trzy bardzo różne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w centrum i poza nim. Pozwolą na rozwój miasta zgodnie z zasadami ładu przestrzennego w rejonie historycznego placu Grzybowskiego; na terenach przyskarpowych w okolicy kompleksu sportowego Warszawianka oraz na obszarze Międzylesia w Wawrze – mówi Marlena Happach, dyrektorka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Nowe wieżowce w Śródmieściu. Wiemy, gdzie mogą stanąć

Poglądowo prezentujemy wizualizację tego projektu sprzed lat. Na pewno od tego czasu pomysł na to miejsce uległ zmianie. Jak udało nam się dowiedzieć, w najbliższym czasie nie należy się jednak spodziewać rozpoczęcia prac. Deweloper - Ghelamco - nie chciał jednak podać szczegółów dotyczących planów firmy na wspomnianą działkę.

Według planu, wieża o wysokości 120 metrów może stanąć w miejscu dawnego Teatru Żydowskiego. To działka wykupiona kilka lat temu przez dewelopera Ghelamco, który informował, że chce postawić w tym miejscu wieżowiec. Według informacji sprzed lat, w jego dolnej części miały znaleźć się pomieszczenia i scena teatru. W uchwalonym planie zapisano, że budynek, od strony ulicy Twardej będzie mógł mieć maksymalnie 22 metry, natomiast wieża, położona w głębi działki urośnie do 120 metrów w strefie południowo-zachodniej i 95-metrów w strefie północno-zachodniej.

Jeszcze wyższą, bo aż 160-metrową wieżę, można stawiać na rogu Al. Jana Pawła II i ul. Twardej. To działka na której obecnie stoi blok mieszkalny z lat 60-70 (Al. Jana Pawła II 18). Biorąc pod uwagę wartość mieszkań w tej lokalizacji, jej wykup byłby niezwykle kosztowną inwestycją. Co ciekawe, w planie zapisano, że w tym miejscu powinny pozostać mieszkania. Oznacza to, że ewentualną inwestycją będzie apartamentowiec.

Zdecydowanie prostszym rozwiązaniem – z perspektywy dewelopera – byłoby zburzenie pawilonu na rogu ul. Mariańskiej i ul. Twardej. Zapisano tam możliwość budowy obiektu wysokiego na 85 metrów. Po przeciwnej stronie ulicy, w miejscu obecnych garaży budować można jeszcze wyżej, bo na 105 metrów. W tym przypadku planiści zadecydowali, że powinna być to inwestycja mieszkaniowa.