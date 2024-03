Wyburzą 23 bloki na Wysokim Wilanowie? W ich miejscu powstaną… nowe bloki. Chodzi o tzw. „Zatokę Czerwonych Świń”

Wyburzą bloki na Wysokim Wilanowie?

Sprawę kilka dni temu nagłośniła Marta Marczak, kandydatka Miasto Jest Nasze do Rady Warszawy. Aktywistka dotarła do planów Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN), który chce zburzyć znaczą część bloków powstałych w latach 80.

Co ważne, w miejscu dawnego osiedle powstać miałoby nowe, większe. Jest to niezgodne z obecnym planem zagospodarowania przestrzennego – co zauważają też aktywiści. Stąd pomysł, by bloki powstały w ramach specustawy zwanej „Lex Developer”.