Otwarcie Park of Poland 20 lutego. Ceny biletów dla dzieci od 39 zł. Obiekt będzie czynny cały rok

Park of Poland pierwszych gości przyjmie 20 lutego. Największy kryty aquapark w Europie otworzy się w ostatnim tygodniu ferii. Zarządca inwestycji w gminie Mszczonów podał również ceny biletów. Za wstęp do Park of Poland dzieci zapłacą od 39 zł, dorośli nieco więcej.

Kiedy otwarcie Park of Poland? Park of Poland otworzy się 20 lutego. Inwestorzy największego krytego aquapark w Europie podali termin, kiedy pierwsi goście skorzystają z rajskiej wyspy w gminie Mszczonów (40 km od Warszawy). Uruchomiono stronę internetową (parkofpoland.com) poprzez którą można już zamawiać bilety określając długość pobytu, datę przyjazdu i liczbę osób. Ile zapłacimy za bilety? Ceny biletów czasowych zaczynają się od 39 zł (dzieci) i 59 (dorośli), jednak są regulowane w zależności od dnia i popytu. Bilety całodniowe na wybraną kosztują od 79 zł (dzieci) i 99 zł (dorośli). Za bilety do wszystkich trzech stref (dostęp do niektórych mają tylko dorośli) zaczynać się będą od 129 zł. Jakie godziny otwarcia? Park of Poland ma być otwarty przez cały rok. W tygodniu z aquaparku skorzystamy w godzinach 10-22, a w weekendy i święta 9-22.

- Koszt biletu różni się w zależności od dnia tygodnia, wieku i wyboru stref. Strefa Jamango dostępna jest dla wszystkich, natomiast strefy Relax i Saunaria dostępne są wyłącznie dla osób powyżej 16 roku życia - podają właściciele Park of Poland. Park of Poland - Jakie atrakcje w aquaparku? Suntago - czyli wodna część Park of Poland - to rajska wyspa pośrodku Mazowsza. Ma powierzchnię 75 tysięcy mkw., czyli nieco więcej niż wieżowiec Złota 44. W środku na raz może przebywać aż dziesięć tysięcy osób. Otaczać ich będzie około 400 palm sprowadzonych z Florydy, Dominikany i Malezji. Między nimi tysiąc leżaków oraz miejsce na ręczniki. Obok dwa baseny z wodą o temperaturze 32-34 stopnie, a poza tym basen termalny, pięć basenów witalnych oraz trzy solankowe.

Zjeżdżalnie

W sumie w Suntago (tak nazywa się aquapark w ramach Park of Poland) znajują się 32 zjeżdżalnie. - Mamy tu zjeżdżalnie z pontonami 1, 2 oraz 4-osobowymi, a także tęczową zjeżdżalnię ośmiotorową, z której zjeżdża się na specjalnych matach głową do przodu - mówił nam w sierpniu Jakub Bielecki, project manager w Park of Poland. Są także te bardziej tradycyjne. Nie wszystkie będą dostępne dla dzieci. W części ustalono limit wzrostu - 120 centymetrów. Zjeżdżalnie znalazły się w strefie nazwanej Jamango, czyli "wodna dżungla". Poza tym w tej przestrzeni znajdzie się maszyna umożliwiające surfowanie pod dachem oraz wodny plac zabaw. Znajdzie się tam również najdłuższa zjeżdżalnia w Europie o długości 320 metrów. Sauny

Ostatnią strefą rozrywki w Park of Poland będzie saunarium przypominające rzymską łaźnie. Przygotowano tam:

saunę fińską

saunę japońską

saunę z Malediw

saunę aromatyczną

grotę solną

komnatę śnieżną

akwarium saunę

wioskę egipską (będzie tam pięć saun)

łaźnie parowe

baseny witalne

calla prysznic. Dla gości przygotowano 8,5 tysiąca szafek, które znajdują się w ośmiu punktach sanitarnych. Będą one (poza prysznicami) koedukacyjne. Dla gości, którzy będą chcieli zostać w okolicy na noc przygotowywana jest baza noclegowa Suntago Village. 92 w pełni wyposażone domki modułowe będą czynne od marca 2020. Obok nich powstanie strefa zabaw dla dzieci, przestrzeń do grillowania, budynek recepcji oraz mini sklep. Park of Poland: jak dojechać? - Z ronda przy Park of Poland do drogi krajowej nr 50 powstała już tzw. „droga niebieska” – mówi burmistrz Mszczonowa. – We wrześniu rozstrzygniemy przetarg na kolejną. Wybrana firma rozpocznie budowę drugiej drogi, przez Marków-Świnice – dodaje. Tą pierwszą dojedziemy do węzła A2 Wiskitki, drugą do ekspresowej S8. Dodatkowo warto pamiętać, że GDDKiA w przyszłości planuje stworzenie z DK 50 drugiej obwodnicy Warszawy.