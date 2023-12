Plac Na Rozdrożu w Warszawie wyłącznie z naziemnymi zebrami. Przejścia podziemne przechodzą do historii

Metamorfoza placu Na Rozdrożu to część projektu "Dostępna Trasa Łazienkowska” autorstwa m.in. warszawskiej radnej Aleksandry Gajewskiej, a od wczoraj wiceminister rodziny i polityki społecznej w rządzie Donalda Tuska. Jest to projekt, który zakłada nie tylko przebudowę placu, wytyczenie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych, ale również budowę wind, które będą ułatwiały dostęp do przystanków autobusowych na Trasie Łazienkowskiej. Ale to nie koniec działań miasta w kierunku likwidacji barier komunikacyjnych - kolejnym przedsięwzięciem, które mamy w planach, jest modernizacja skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Wawelską, którego pokonanie sprawia ogromną trudność pieszym -wyjaśnia Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.