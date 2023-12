Na budowie tramwaju na Wilanów spod ziemi wyrosła tajemnicza konstrukcja. Podstacji trakcyjnej nie dało się uniknąć?

Podstacja trakcyjna niezbędna do zasilania pojazdów

Budowa linii tramwajowej na Wilanów wzbudza w ostatnim czasie sporo emocji. Tramwaje Warszawskie, jak pisaliśmy tutaj, negocjują aneks z wykonawcą w sprawie inwestycji. Oddanie samej linii tramwajowej będzie możliwe dopiero w drugiej połowie 2024 roku, a niektóre prace mogą przesunąć się nawet na 2025. To część dotycząca oddawania jezdni. Z kolei kilka dni temu Michał Wojtczuk z "Gazety Stołecznej" zwrócił uwagę na powstający przy skrzyżowaniu ulic Belwederskiej i Spacerowej betonowy budynek. Zauważyli go też mieszkańcy, bo nie jest to mała konstrukcja.

Okazuje się że w budynku mieścić się będzie podstacja trakcyjna, która zapewni tramwajom zasilanie potrzebne do jazdy. Jak tłumaczy nam Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich, takie budynki muszą być rozmieszczone co kilka kilometrów. - Podstacja to bardzo duże pomieszczenie, którego budowy nie można uniknąć, tramwaj musi mieć zasilanie. Ta przy Spacerowej sięga 10 metrów poniżej poziomu gruntu, znajdą się w nim transformatory zamieniające prąd o napięciu 15000 V na 600 V - słyszymy.