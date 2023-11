Prasówka z całego tygodnia 26.11.2023 w Warszawie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Warszawy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.11 a 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Warszawa i jej mieszkańcy 30 lat temu. Tak wyglądało życie w stolicy w 1993 roku. Sentymentalne zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Warszawa, 26.11.2023. 19.11 - 25.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Warszawa i jej mieszkańcy 30 lat temu. Tak wyglądało życie w stolicy w 1993 roku. Sentymentalne zdjęcia Zdjęcia Warszawy z 1993 roku. Strajki, giełdy, święta, śnieżyce, pielgrzymki, targowiska, przygotowania do świąt, handel i wiele więcej. Te zdjęcia Warszawy z 1993 roku przeniosą Was w czasie. Aż trudno uwierzyć, że od momentu wykonania tych fotografii minęło już 30 lat. Oto archiwalne zdjęcia Warszaw, ciekawe kadry i wspomnienia, które wywołują sentyment. Aby otworzyć galerię, kliknij w zdjęcie. 📢 Rezydencja na Mokotowie wystawiona na sprzedaż. Z oranżerią, podgrzewanymi schodami, basenem i strefą SPA Prywatny basen, strefa relaksu, pokoje kąpielowe, oranżeria, podgrzewane schody, ozdobny sufit z zamku nad Loarą oraz strefa SPA i odnowy biologicznej. Taka w wielkim skrócie jest willowa rezydencja na warszawskim Mokotowie, która została wystawiona na sprzedaż. Niegdyś mieszkał w niej ambasador. Wiadomo, ile trzeba mieć na koncie, aby zdobyć klucze do tego pałacu.

📢 Imprezy w Warszawie 24 - 26 listopada. Co robić w weekend w stolicy? Przegląd najciekawszych wydarzeń Imprezy Warszawa 24, 25, 26 listopada 2023. Jakie wydarzenia odbędą się w nadchodzący weekend w stolicy? Jeśli planujecie zostać w stolicy to czekają na was targi, kiermasze, koncerty, wystawy, świetlne pokazy i wiele więcej. Przygotowaliśmy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend 24, 25, 26 listopada 2023. Co robić w Warszawie? Kliknij w zdjęcie i rozpocznij przegląd.

Tygodniowa prasówka 26.11.2023: 19.11-25.11.2023 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jarmarki i targi świąteczne w Warszawie w 2023 roku. Lista wszystkich marketów w tym sezonie. Tam kupisz prezenty i ozdoby Jarmarki i targi świąteczne w Warszawie w 2023 roku. Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. W stolicy zaczynają pojawiać się daty bożonarodzeniowych jarmarków, marketów i kiermaszów, które odbędą się w mieście. Będzie ich naprawdę sporo. Niektóre są weekendowe, inne zostaną z nami na cały grudzień. Każdy znajdzie coś dla siebie. Kliknij w zdjęcie, aby poznać szczegóły - godziny otwarcia i adresy jarmarków i targów świątecznych w Warszawie w 2023 roku.

📢 Pierwszy sklep OD Store otworzył się w Warszawie. Sprawdziliśmy, co oferuje słynna włoska sieciówka OD Store wchodzi do Polski. Pierwszy sklep włoskiej sieci właśnie otworzył się w jednym z centrów handlowych w Warszawie. Oferuje przede wszystkim słodycze, ale także napoje, słone przekąski czy inne desery. Znajdziecie tu m.in. słynne chrupki Takis, napoje Prime, praliny Baci i gryzaki Alex Theory. Sprawdźcie w artykule poniżej, jakie dokładnie produkty oferuje sklep oraz ich ceny. 📢 300-letni Pałac Ossolińskich szuka nowego właściciela. Tyle trzeba zapłacić za królewską rezydencję na Mazowszu Aby kupić 300-letni Pałac Ossolińskich na Mazowszu trzeba mieć na koncie grube miliony. Nieruchomość robiąca oszałamiające wrażenie została wystawiona na sprzedaż. W środku prawdziwe luksusy i mnóstwo pokoi. Jest też ogromny ogród i dbałość o szczegóły. Na stronie Nieruchomosci-online pojawiła się oferta, która zdecydowanie wyróżnia się wśród innych.

📢 Trwają Targi Ezoteryczne w Warszawie. Jedyne takie wydarzenie w stolicy. Tak jest na miejscu W weekend 25 i 26 listopada w Warszawie trwają targi ezoteryczne. Wyjątkowe wydarzenie odbywa się w samym sercu miasta. Impreza poświęcona jest holistycznemu podejściu do życia, zdrowia i dobremu samopoczuciu. W specjalnych przestrzeniach odbywają się prelekcję, porady, koncerty, warsztaty najlepszych specjalistów. Do tego wiele wystawców. 📢 Trwają 20. Warszawskie Targi Sztuki. Ponad 100 wystawców i tysiące dzieł w jednym miejscu W ten weekend 25 i 26 listopada, w Hali EXPO XXI odbywają się Warszawskie Targi Sztuki. Zainteresowani mogą obejrzeć dzieła ponad 100 wystawców sztuki współczesnej i dawnej. Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem prezydenta m.st. Warszawy.

📢 Ruszył Jarmark Bożonarodzeniowy w Warszawie. Drożyzna w budkach na Podwalu. Ile kosztuje grzaniec, herbata, oscypki i inne smakołyki? W piątek, 25 listopada 2023 wystartował wielki Jarmark Bożonarodzeniowy na Podwalu w Warszawie. Na otwarciu pojawiły się tłumy warszawiaków. Mieszkańcy muszą sięgnąć głęboko do kieszeni, jeśli chcą coś kupić. Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za grzańce, gorącą herbatę, grillowane oscypki i inne rzeczy w budkach jarmarkowych na Starym Mieście. W galerii znajdziecie cenniki niektórych miejsc.

📢 Warszawska Giełda Retrogamingowa. Gratka dla pasjonatów gier i starych konsol. Przez cały weekend w stolicy Trwa Warszawska Giełda Retrogamingowa. Listopadowa odsłona popularnego wydarzenia znów przyciągnęła pasjonatów starych gier wideo i konsol z minionej epoki. Miłośnicy kultowych gier i sprzętów elektronicznych mogą porozmawiać o swoich ulubionych tytułach, a także pohandlować konsolami, komputerami czy wspomnianymi grami. Szczegóły poniżej. 📢 W ten weekend to najbardziej oblegane wydarzenie w Warszawie. Fani japońskiej kultury są zachwyceni W weekend 25 i 26 listopada 2023 w Warszawie trwa 人魚Ningyo Targ Japoński. Jeśli jesteś fanem kultury Japońskiej, kochasz ramen, sushi lub chcesz spróbować czegoś zupełnie nowego, koniecznie weź udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Targ Japoński cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na miejscu jest mnóstwo ludzi. Szczegóły poniżej. 📢 Te auta kupicie za grosze od komornika. Wśród propozycji perełka motoryzacji. Najciekawsze licytacje komornicze na Mazowszu Licytacje samochodów osobowych w Warszawie i okolicach, ale też miastach, do których dojazd z Warszawy jest wygodny i szybki. W listopadzie komornicy opublikowali najnowsze oferty, dzięki którym można znaleźć dobre auto za niewielkie pieniądze. Wybraliśmy te najciekawsze. Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć szczegóły, poznać marki samochodów, rok produkcji i cenę wywoławczą.

📢 Trasa S7 z Warszawy nad morze. Będą dwa tunele w obrębie stolicy. Co z połączeniem z S8? W połowie października GDDKiA ogłosiła przetarg na prace projektowe dla odcinka trasy S7 pomiędzy Kiełpinem a Warszawą. Już niedługo może się okazać, że będzie to jedyny brakujący odcinek z Warszawy w kierunku Trójmiasta. W ramach inwestycji mają powstać dwa około kilometrowe tunele na terenie Bielan i Bemowa. Co z węzłem "Janickiego"? 📢 Plac Bankowy w Warszawie. Jak zmieni się zabetonowana przestrzeń? W planach m.in. deptak i więcej zieleni Jak zmieni się plac Bankowy? Na początku listopada ruszyły spotkania dotyczące metamorfozy tego miejsca. W warsztatach wzięli udział urzędnicy, specjaliści oraz mieszkańcy. Wspólnie zdecydowano, że m.in. na placu pojawi się więcej zieleni, w miejscu parkingu stanie skwer z fontanną, a pomnik prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego zmieni swoje miejsce. Szczegóły poniżej.

📢 Wypadek tramwajów w Warszawie. Zderzenie na moście Gdańskim. Cztery osoby w szpitalu Wypadek tramwajów w Warszawie. Do zdarzenia doszło na moście Gdańskim. Utrudnienia w ruchu. - Cztery osoby zostały poszkodowane i zostały przewiezione do placówek medycznych - powiedziała mł. asp. Małgorzata Gembczyńska ze stołecznej policji. 📢 Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Ile samochodów nie wjedzie do centrum? Są pierwsze wyliczenia Od połowy 2024 roku w Warszawie ma zacząć obowiązywać Strefa Czystego Transportu. Jest to obszar, do którego nie wjadą starsze samochody. SCT ma zająć w sumie ok. 100 kilometrów kwadratowych, co oznacza, że setki tysięcy aut osobowych nie będą mogły poruszać się po dużej części stolicy. Ile dokładnie aut zostanie objętych zakazem wjazdu? Szczegóły w artykule poniżej.

📢 Black Friday 2023 w Warszawie. Gdzie są największe promocje? Sprawdzamy Black Friday 2023 Warszawa. Sklepy w Warszawie przygotowały wiele ciekawych ofert i okazji na wielkie święto zakupów, jakim jest nadchodzący Czarny Piątek, 24 listopada 2023 roku. To największa jesienna okazja zakupowa, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Wybraliśmy najciekawsze promocje na Black Friday w warszawskich galeriach handlowych oraz innych miejscach. Kliknij w zdjęcie, aby poznać je wszystkie.

📢 Sklep Flora Point wprowadził opłatę za wejście. "To nie darmowa atrakcja dla rodzin" Flora Point to popularne centrum ogrodnicze w Warszawie, które słynie ze swoich świątecznych wystaw. Sklep co roku w okresie Bożego Narodzenia zamienia się w bajkową krainę, która przyciąga tłumy odwiedzających. Wiele osób przychodzi jednak tylko po to, by obejrzeć świąteczne dekoracje, a nie zrobić zakupy. Z tego powodu sklep zdecydował się pobierać opłatę za wejście. Szczegóły poniżej. 📢 Szpiegowo. Jakie będą dalsze losy Sobieskiego 100? Poznaliśmy szczegóły Szpiegowo nadal czeka na remont i swoją przyszłą funkcję. Miasto zdecydowało się jeszcze przynajmniej przez chwilę odwlec ostateczne decyzje w związku... ze zmianą rządu. Jaki wpływ ma to na losy dawnego osiedla na którym mieszkali radzieccy dyplomaci ze swoimi rodzinami, pracownicy ambasady i przedstawiciele handlowi? Ile potrwa przywracanie budynków do stanu użyteczności?

📢 Nowa atrakcja w parku rozrywki Mandoria. "Polski Disneyland" buduje oryginalny rollercoaster w wieży. Kiedy otwarcie? Mandoria to największy w Europie park rozrywki pod dachem. Znajduje się w Rzgowie, nieco ponad godzinę jazdy z Warszawy, i zyskał miano "polskiego Disneylandu". Nic dziwnego - znajduje się tu mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych, a będzie jeszcze więcej. Przy parku powstaje bowiem niemal 25-metrowa wieża z nowym rollercoasterem. Kiedy otworzy się nowa atrakcja? Sprawdźcie w artykule poniżej.

