Prasówka z Warszawy 28.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Reprezentacja Polski w Piłce Nożnej powróciła do kraju po zwycięskim pojedynku z Walią, dającym nam upragniony awans do EURO 2024. Biało-czerwonych na warszawskim Lotnisku Chopina przywitali kibice, którzy podziękowali piłkarzom za nieprawdopodobne emocje, jakie towarzyszyły im podczas wtorkowego spotkania, a w szczególności w trakcie serii rzutów karnych. Zawodnicy chętnie rozdawali autografy, a także robili sobie pamiątkowe zdjęcia z fanami.

Budowa tramwaju do Wilanowa wchodzi w kolejny etap. Chodzi o odcinek na Mokotowie, gdzie tramwajarze przeniosą się na jezdnię alej Sikorskiego i Witosa. Zmieni się organizacja ruchu. Na co muszą uważać stołeczni kierowcy? Miasto deklaruje, że w pierwszych dniach września pasażerowie dojadą tramwajami do Wilanowa, do przystanku przy Branickiego.

We wsi Ćwiklinek na Mazowszu doszło do napadu na kierowcę tira. Nieznani sprawcy grożąc bronią, dusząc go, krępując mu taśmą ręce i nogi, zabrali pojazd i razem przemieścili się do innego miejsca. - Tam nastąpiło przeładowanie towaru, przerzucenie tego tira w kolejne miejsce i porzucenie tego mężczyzny razem z tym tirem - relacjonuje szefowa prokuratury w Płońsku. Policja poszukuje osób, które dopuściły się tego czynu.