Przegląd prasy 29.03.2024 Warszawa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Chcesz odkryć nowe, nieoczywiste atrakcje w Warszawie? Przygotowaliśmy dla ciebie listę unikalnych miejsc, które warto odwiedzić podczas weekendowego wypadu do stolicy. Niezależnie od pogody, czy dla dorosłych, czy dla dzieci - Warszawa ma wiele do zaoferowania.

Zakończenie wielkiej przebudowy stacji Warszawa Zachodnia ma nastąpić w grudniu 2024 roku. Będzie to roczne opóźnienie względem pierwotnie zakładanego terminu. W czerwcu podróżni mają skorzystać z peronów 1-3, ale przejście podziemne udostępnione zostanie prawdopodobnie dopiero wraz z oddaniem całej inwestycji. Co jeszcze nowego na budowie największej stacji kolejowej w Polsce?

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali pracownicę jednego ze stołecznych banków. Jak przekazali śledczy, kobieta ułatwiała wprowadzanie do systemu bankowego gotówki pochodzącej z przestępstw skarbowych. Postępowanie w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej "produkującej” nierzetelne faktury VAT nadzoruje Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło we wtorek 26 marca w miejscowości Gorysze. Około godziny 18:45 potrącona została tam 12-latka. Dziewczynka z obrażeniami ciała trafiła do szpitala, natomiast kierowca pojazdu odjechał z miejsca. Mundurowi apelują do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje w sprawie zdarzenia lub tożsamości poszukiwanego kierowcy, o pilny kontakt.