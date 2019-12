Ruszyły prace na ulicy Górczewskiej. Będzie bezpiecznie, komfortowo i zielono [WIZUALIZACJE]

- Prace na Górczewskiej rozpoczęliśmy na odcinku od ul. Syreny do Płockiej. Aktualnie przebudowujemy odwodnienie pracując nawet 6 metrów pod poziomem ziemi. Rozpoczęły się też prace drogowe związane m.in. z wymianą krawężników - informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Jak zapewnia ZDM, po przebudowie ulica Górczewska zmieni się w elegancką, wygodną i bezpieczną miejską ulicę. Piesi zyskają antysmogowe chodniki spełniające standardy dostępności. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły również korzystać ze specjalnych ramp najazdowych przy miejscach parkingowych oraz pochylni prowadzących do przystanków komunikacji miejskiej. Wygodniej i bezpieczniej będzie również dla rowerzystów, którzy po północnej stronie zyskają szeroką asfaltową drogę dla rowerów. Na razie te wszystkie obiecane zmiany można zobaczyć na wizualizacjach. Wyglądają obiecująco. Czy w rzeczywistości też tak będzie? Przekonany się wiosną przyszłą roku, ponieważ wtedy mają zakończyć się prace remontowe .

Brak buspasów, nowa sygnalizacja i dodatkowe przejścia

Co więcej, w planach jest także usunięcie buspasów. W zamian za nie – na prośbę mieszkańców - będą zatoki parkingowe. Tym samym pojawią się szersze chodniki i dużo zieleni. To jednak nie koniec. Drogowcy zapowiadają dodatkowe przejście i przejazd rowerowy z sygnalizacją przy ul. Tyszkiewicza oraz przebudowę sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Płocką. Nowa sygnalizacja będzie wyposażona w automatyczną detekcję oraz zostanie zsynchronizowana z pozostałymi skrzyżowaniami, co spowoduje upłynnienie ruchu. Wzdłuż remontowanego odcinka pojawi się nowe, energooszczędne oświetlenie i zieleń.